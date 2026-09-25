Gaziantep Araban'da pamuk hasadı başladı, ilk ürüne Cumhuriyet altını verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep Araban'da pamuk hasadı başladı, ilk ürüne Cumhuriyet altını verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Araban\'da pamuk hasadı başladı, ilk ürüne Cumhuriyet altını verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Araban'da beyaz altın denilen pamuk hasadı, ovadaki 5 bin dönümlük alanda başladı. Körhacıobası'nda ilk hasadı yapan çiftçiler dönüm başına 450-500 kilogram ürün aldı, ilk ürüne Cumhuriyet altını verildi. Ziraat Odası Başkanı Altun, girdi maliyetleri nedeniyle üretimin 5 bin dönüme gerilediğini belirtti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde beyaz altın olarak adlandırılan pamuk hasadına başladı.

Araban ilçesinde beyaz altın olarak adlandırılan pamuk hasadına başlandı. İlçe ekonomisinin önemli gelir kaynakları arasında yer alan pamukta hasat Araban Ovası'ndaki yaklaşık 5 bin dönümlük alanda başladı. İlk hasat kırsal Körhacıobası Mahallesi pamuk üreticisi çiftçilerinden İmam ve Mehmet Demir'nın tarlasında gerçekleştirildi. İlk ürünlerden dönüm başına yaklaşık 450-500 kilogram pamuk elde edildi. Pamuk üreticileri İmam ve Mehmet Demir, Araban Ovası'nda ilk pamuk hasadını gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ise ilçede pamuk üretiminin elektrik, mazot ve gübre gibi girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle bu yıl 5 bin dönüm civarına gerilediğini belirtti. Altun, 2026 yılı pamuk hasat döneminin tüm çiftçilere hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni etti.

İlk pamuk hasadını yapan çiftçiye ise Cumhuriyet altını hediye edildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet AltınıGaziantepEkonomiGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Bozkurt’ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü Bozkurt'ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim
Mersin Tarsus’ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Katz’dan Erdoğan’ı hedef alan skandal sözler Türkiye’den peş peşe tepki Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki
11:42
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul’da Kahvehanede oturup kivi içti
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da ! Kahvehanede oturup kivi içti
11:26
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı İstenen rakama bakın
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı! İstenen rakama bakın
11:25
Buket Tekışık’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Buket Tekışık'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
10:42
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 11:46:21. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Araban'da pamuk hasadı başladı, ilk ürüne Cumhuriyet altını verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei