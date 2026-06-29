Albayrak Sitesi'nde kentsel dönüşüm yıkımı başladı

Gaziosmanpaşa'da 39 yıl önce yapılan Albayrak Sitesi'nin yıkımı kentsel dönüşüm çalışması kapsamında başladı. 2 yıl içerisinde biteceği öngörülen sitede 125 daire ve dükkan bulunacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut iş birliğiyle tamamlanacak olan Albayrak Sitesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımına başlanıldı. 84 hak sahibinin Yarısı Sizden Yarısı Bizden kampanyasından faydalanarak başlatılan projenin 2 yıl içinde bitirilmesi öngörülüyor.

Eray Karandeniz, çalışmaları yerinde takip etti

Kazımkarabekir Mahallesi 818. Sokak üzerindeki Albayrak Sitesindeki yıkım çalışmalarını Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz, yerinde inceledi. 84 daireden oluşan Albayrak Sitesinde, kentsel dönüşüm projesinin tamamlanmasıyla 93 daire inşa edilecek.

Proje kapsamında ayrıca 100 araç kapasiteli otopark, sosyal donatı alanları ve günümüz yaşam standartlarına uygun kullanım alanları da yer alacak. Deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilecek yeni Albayrak Sitesi, güvenli yapılaşmanın yanı sıra modern mimarisi ve sosyal yaşam alanlarıyla Gaziosmanpaşa'nın dönüşüm vizyonuna önemli katkılar sağlaması tahmin ediliyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz, sitenin yıkım çalışması hakkında açıklamalarda bulundu.

"Mevcut alana bin 500 metrekarelik devasa bir peyzaj alanı kazandırmış olacağız"

Karadeniz, "Albayrak Sitesi, Gaziosmanpaşa'nın ilk toplu konutlarından bir tanesi. Yanılmıyorsam 1987 yılında yapımına başladı ve 1987 yılında oturum başlayan bir site. Albayrak Sitesi uzun yıllardır imar planları sebebiyle kendi arasında uzlaşıp kentsel dönüşüme giremiyordu. Fakat bizim yaptığımız imar planlarından sonra malikler altı ay gibi kısa bir sürede, bizim de dahilimizde, anlaşarak kentsel dönüşüm noktasına geldiler. Bu sitemizde şu an 120 bağımsız bölüm var. Site bittiğinde tekrar 125 tane ticari alan gelecek, 125 bağımsız bölüm olacak. Fakat mevcut alana bin 500 metrekarelik devasa bir peyzaj alanı kazandırmış olacağız ve otopark şartını birden fazla, hatta beş araç fazla kapasiteli bir otopark şartı sağlanmış olacak. Yaptığımız imar planlarıyla Gaziosmanpaşa'da sadece Albayrak Sitesinde değil, 16 mahallenin tamamında bu tarz dönüşümler başladı ve geçtiğimiz sadece iki aylık süreçte belediyemize yaklaşık 15 ada, ada bazlı dönüşüm için başvurmuş oldu. Kentsel dönüşüm noktasında attığımız adımlar neticesinde önümüzdeki süreçte Gaziosmanpaşa'yı adeta bir şantiye alanına dönmüş olarak bulacağız" dedi.

"İnşallah bu yıkım tamamlandıktan sonra birkaç sene içerisinde maliklere teslim edilecek bir site olarak ortaya çıkacak"

Albayrak Sitesinin birkaç yıl içerisinde tamamlanacağını söyleyen Başkanvekili Eray Karadeniz, "İnşallah geçmiş dönemde olduğu gibi Gaziosmanpaşa'nın dönüşümünü hızlıca sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Son 5 yıldan ziyade Gaziosmanpaşa kentsel dönüşüm noktasında ilk adım atılan ilçe diyebiliriz. Cumhurbaşkanımız o dönem Başbakan sıfatıyla burada ilk yıkımı yapmıştı. Fakat o dönem kentsel dönüşüm yasası olmadığı için yürütmeyi durdurma davaları ya da çeşitli davalarla gerçekten uzun yıllar sekteye uğratılmış bir süreçten bahsediyoruz. Burasına kentsel dönüşüm yasası ve son süreçte bizim geçtiğimiz yıl itibariyle yaptığımız imar planları çalışmasıyla şu an gerçekten çok hız kazanmış durumda. İnşallah bu yıkım tamamlandıktan sonra birkaç sene içerisinde maliklere teslim edilecek bir site olarak ortaya çıkacak. Sadece burası değil, biz ada bazlı dönüşümlerin tamamında müteahhitlerle belediye olarak yaptığımız sözleşmeler karşısında siteleri iki sene, üç sene gibi maksimum sürelerde bitirmek için gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Sapasağlam evlerimize kavuşacağız Allah nasip ederse"

Dairesi kentsel dönüşüme giren hak sahibi Muhammet Kahraman, "Yaklaşık iki sene önce falan herhalde Yarı Yarıya Kampanyası yaptı devletimiz sağ olsun, var olsun. Bütün komşularımız toplandık. Biz bu Yarı Yarıya kampanyasından yararlanmaya karar verdik. Ülkemiz biliyorsun deprem ülkesi. Faydalanalım diye biz de ona başvurduk. Allah razı olsun bu bizim için bir sene içinde sonuçlandı. Bir senede bütün süreçleri tamamladık. Altı aydır da bekliyoruz buranın yıkılmasını. İnşallah şu an yıkılacak. Sapasağlam evlerimize kavuşacağız Allah nasip ederse. Bu arada bir de destek olan devletimize, çevre bakanlığımıza, belediyemize Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Bizi yeni yuvalarımıza en kısa zamanda kavuşturacaklar inşallah" ifadelerini kullandı.

"Evimiz 115 metrekareydi ama biraz küçülecek"

Kahraman, konuşmasının devamında "Biz 750 bin lira, yarı yarıya yani. 750 bin devlet karşılayacak. Dairemizin fiyatlarını ölçtüler. Büyük ihtimalle 750 bin liranın üzerinde bir şey ödemeyeceğiz galiba. Dairemize 3 milyon değer biçtiklerine göre 750 bin devlet verecek, 4 milyon 250 bin gelecek. Evimiz 115 metrekareydi ama biraz küçülecek. 3 artı birdi, ondan dolayı iki artı bire düşüyor. Yani çevre düzenlemesi olduğu için yapacak bir şey yok artık, ona katlanacağız. Sıfır evimiz olacak yani bu arada. Depreme dayanıklı evimiz olacak. Onun için bir şikayetimiz yok" ifadelerine yer verdi.

"Yarısı Sizden Yarısı Bizden Kampanyasından yararlandık"

Yarısı Sizden Yarısı Bizden Kampanyasından yararlandıklarını söyleyen Engin Uzunoğlu da, "Kampanya dahil olmak istedik, yarısı sizden yarısı bizden kampanyasına. Süreçler bu etkili oldu tüm muhaliflerin katılmasıyla ve hızlı bir şekilde inşallah binamız yapılacak. Ekim ayında başladı süreç, yılbaşına kadar süre verildi. Süreç de gayet normal, takip edildi. Bir sıkıntı olmadı. Kendi evimize inşallah iki yıl içinde geçmeyi düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL