Gazipaşa'da taş ocağı planı mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika
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Gazipaşa'da taş ocağı planı mahalleliyi sokağa döktü

Gazipaşa\'da taş ocağı planı mahalleliyi sokağa döktü
15.07.2026 20:18  Güncelleme: 20:27
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediye tarafından planlanan taş ocağı projesine karşı çıkan İnceğiz Mahallesi sakinleri, tarım arazileri ve su kaynaklarının zarar göreceği endişesiyle protesto düzenledi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı İnceğiz Mahallesi'nde, belediye tarafından planlandığı belirtilen taş ocağı projesine karşı çıkan mahalle sakinleri protesto düzenledi.

Mahallede bir araya gelen vatandaşlar, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla Gazipaşa Belediyesi tarafından planlandığı belirtilen taş ocağı projesinin iptal edilmesini talep etti. Eyleme mahalle sakinlerinin yanı sıra üreticiler ve vatandaşlar da katıldı. Protestoya katılanlar, İnceğiz Mahallesi'nin önemli geçim kaynaklarından birinin tarım olduğunu belirterek, taş ocağının faaliyete geçmesi halinde oluşacak tozun tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini savundu. Vatandaşlar, patlatmalar ve ağır iş makinelerinin oluşturacağı titreşimin de tarım arazileri ile yaşam alanlarına zarar vereceğini öne sürdü.

Mahalle sakinleri ayrıca taş ocağının bölgedeki içme ve sulama suyu kaynaklarını olumsuz etkileyebileceği endişesini dile getirdi. Su kaynaklarında yaşanabilecek oluşabilecek olumsuzlukların hem tarımsal üretimi hem de çevredeki üreticileri etkileyeceğini ifade eden vatandaşlar, projenin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Eylem sırasında sık sık "Mahallemizde taş ocağı istemiyoruz" sloganı atan grup, İnceğiz'in doğal yapısının korunması gerektiğini belirtti. Vatandaşlar, gürültü, toz ve çevresel etkiler nedeniyle yaşam kalitesinin düşeceğini savunarak, çevreyi koruyan ve tarımı destekleyen yatırımların öncelikli olması çağrısında bulundu.

Protestoya katılan mahalle sakinleri, talepleri karşılanıncaya kadar demokratik haklarını kullanmayı sürdüreceklerini ve taş ocağı projesine ilişkin süreci takip etmeye devam edeceklerini bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Gazipaşa, Antalya, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gazipaşa'da taş ocağı planı mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika

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