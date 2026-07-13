Pelitli Mahallesi Atatürk Caddesi asfaltlandı

Gebze'de Pelitli Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı.

Gebze Belediyesinin ilçe genelinde ulaşım kalitesini artırmak ve günlük yaşamı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan üstyapı, yol bakım, onarım ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zamanla yıpranan Pelitli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde zemin hazırlıklarının ardından asfalt serim işlemini gerçekleştirdi.

Baştan sona yenilenerek araç trafiği için daha güvenli hale getirilen cadde, çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların kullanımına sunuldu. - KOCAELİ