Kemaliye'de 'Şükür Kurbanı' Geleneği Yaşatıldı

02.05.2026 09:13  Güncelleme: 09:14
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, suyun akması ve bereket için yıllardır sürdürülen 'Şükür Kurbanı' geleneği, Kadıgölü'nde düzenlenen etkinlikle yeniden ihya edildi. Belediye Başkanı Erdem Atmaca, kurban kesimi ve keşkek paylaşımıyla kültürel değerlerin yaşatıldığını belirtti.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde uzun yıllardır sürdürülen "Şükür Kurbanı" geleneği yeniden yaşatıldı.

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, ilçe halkıyla birlikte Kadıgölü mevkisinde düzenlenen etkinlikte, geçmişten günümüze uzanan geleneği sürdürdüklerini belirtti.

Atmaca, yaptığı açıklamada, büyüklerin yıllar önce suyun akması ve bereketin devamı için yerine getirdiği kurban geleneğini aynı inanç ve samimiyetle ihya ettiklerini ifade etti.

Bu buluşmanın sadece bir ibadet değil, aynı zamanda kültürel değerlerin yaşatılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Atmaca, "Geçmişte olduğu gibi kurbanın ardından keşkek yapılır, Kadıgölü deresi başında hep birlikte paylaşılırdı. Bizler de bu geleneği sürdürerek aynı sofrada buluşmanın bereketini ve kardeşliğini yeniden yaşatacağız." dedi.

Kurban vesilesiyle bir araya gelen vatandaşların paylaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirdiğini dile getiren Atmaca, Kadıgölü'nün bereketli suyunun bölge için önemli bir nimet olduğunu kaydetti.

Etkinliğe katkı sunan Dörtyolağzı Muhtarı Şükrü Toptaş ile Lökhane işletmecisi Faruk Sağçolak'a teşekkür eden Atmaca, birlik ve beraberliğin devamı temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

