Gemlik Çarşı Deresi'nde temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika
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Gemlik Çarşı Deresi'nde temizlik çalışmaları başladı

Gemlik Çarşı Deresi\'nde temizlik çalışmaları başladı
09.07.2026 13:49  Güncelleme: 13:50
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gemlik ilçe merkezinden geçen Çarşı Deresi'nde atık temizliği ve çevre düzenlemesi yapıyor. Çalışmalar, kötü kokuyu önleme ve su akışını iyileştirme amacı taşıyor.

Gemlik ilçe merkezinden geçen Çarşı Deresi'nde temizlik çalışmaları başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında dere yatağında biriken atıklar ve çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar temizleniyor.

Belediye ekipleri, dere yatağında iş makineleri ve personelle kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirirken, çalışmaların çevre sağlığının korunması, kötü koku oluşumunun önlenmesi ve su akışının daha sağlıklı hale getirilmesi amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, temizlik çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda tamamlanacağını ifade ederken, vatandaşlardan dere yataklarına çöp ve atık bırakmamaları konusunda duyarlılık göstermeleri istendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Gemlik Çarşı Deresi'nde temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika

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