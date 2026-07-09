Gemlik Çarşı Deresi\'nde temizlik çalışmaları başladı

Gemlik ilçe merkezinden geçen Çarşı Deresi'nde temizlik çalışmaları başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında dere yatağında biriken atıklar ve çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar temizleniyor.

Belediye ekipleri, dere yatağında iş makineleri ve personelle kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirirken, çalışmaların çevre sağlığının korunması, kötü koku oluşumunun önlenmesi ve su akışının daha sağlıklı hale getirilmesi amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, temizlik çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda tamamlanacağını ifade ederken, vatandaşlardan dere yataklarına çöp ve atık bırakmamaları konusunda duyarlılık göstermeleri istendi. - BURSA