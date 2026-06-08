Gemlik'te denizinde dip bucak temizlendi - Son Dakika
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Gemlik'te denizinde dip bucak temizlendi

Gemlik\'te denizinde dip bucak temizlendi
08.06.2026 15:33  Güncelleme: 15:34
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Haftası kapsamında Gemlik Körfezi'nde deniz dibi temizliği etkinliği düzenledi. Çıkarılan atıklar çevre kirliliğini gözler önüne sererken, vatandaşlara çevre duyarlılığı mesajı verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre Haftası kapsamında düzenlenen Gemlik Deniz Dibi Temizliği Etkinliği, çevre bilincini artırmak ve denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Gemlik Körfezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte deniz dibinden çıkarılan atıklar, çevre kirliliğinin boyutunu bir kez daha gözler önüne sererken, vatandaşlara çevre duyarlılığı konusunda önemli mesajlar verildi. Etkinlikte yapılan açıklamada, Gemlik'in sahip olduğu doğal güzelliklerin korunmasının büyük önem taşıdığı vurgulanarak, çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edileceği ifade edildi.

Ayrıca gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak adına gerçekleştirilen tüm çalışmalara destek verilmeyi sürdürüleceği belirtildi.

Çevre Haftası kapsamında düzenlenen organizasyon, hem çevre temizliği hem de toplumsal farkındalık açısından vatandaşlardan takdir topladı.

Etkinliğe Gemlik kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye başkanı Şükrü Deviren, AK Parti ilçe başkanı Mehmet Taşar ile çok sayıda davetli ve kurum müdürü katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Körfezi, Kültür Sanat, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gemlik'te denizinde dip bucak temizlendi - Son Dakika

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