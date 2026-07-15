Gercüş\'te Tarımsal Uyarı Sistemi Kuruldu

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla Gercüş ilçesindeki bağlar ve Antep fıstığı bahçelerinde "tahmin ve erken uyarı sistemi" kurdu.

Gercüş ilçesinde kurulan "tahmin ve erken uyarı sistemi" ile don, dolu, kuraklık, aşırı yağış, sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgar gibi riskler önceden analiz edilecek. Bitki hastalıkları ve zararlıların görülme ihtimali önceden değerlendirilerek, ilaçlama için en doğru zaman belirlenecek. Bitkilerin su ihtiyacı anlık tespit edilerek sulama zamanı planlanacak; en uygun gübreleme zamanı önerilecek. Doğru zamanda yapılan müdahalelerle hem üretim maliyetlerinin düşürülmesi hem de ürün kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sistemin kurulum çalışmalarını yerinde inceleyen Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer ve Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kenan Atalay, üreticilerle bir araya gelerek, uygulama hakkında bilgi verdi. İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Tuncer, tahmin ve erken uyarı sistemlerinin sürdürülebilir tarım açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Tuncer, "Bu sistem sayesinde hastalık ve zararlı risklerini önceden belirleyerek, üreticilerimizin cep telefonlarına kısa mesaj ve mobil uygulamalar üzerinden anlık uyarılar göndereceğiz. Bu uygulamalar sayesinde tarımsal üretimimiz daha planlı, daha ekonomik ve iklim şartlarına karşı çok daha dayanıklı hale gelecektir" dedi.

Projenin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Babnir Mahallesi Muhtarı Kahraman Kaplan ve Koçak Mahallesi Muhtarı Orhan Aslan, bölgelerindeki tarımsal kalkınmaya büyük katkı sunacak bu hizmetten ötürü yetkilere teşekkür etti. - BATMAN