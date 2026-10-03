Giresun-Artvin kıyılarında 6-8 kuvvetinde fırtına balıkçıları denize açtırmadı

Giresun-Artvin kıyılarında 6-8 kuvvetinde fırtına balıkçıları denize açtırmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğu Karadeniz'de günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, Giresun-Artvin arasındaki kıyı şeridinde 6-8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esiyor. Denizdeki olumsuzluk nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor; fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fırtına sabah saatlerinden itibaren etkili oluyor.
Giresun- Artvin arasındaki kıyı şeridinde günün ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esen rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Denizdeki fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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