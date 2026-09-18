Giresun’da Dal-Çık Projesi başladı, Güney Çevre Yolu 2027 Yatırım Programı’na sunuldu - Son Dakika
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Giresun’da Dal-Çık Projesi başladı, Güney Çevre Yolu 2027 Yatırım Programı’na sunuldu

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Giresun’da Dal-Çık Projesi başladı, Güney Çevre Yolu 2027 Yatırım Programı’na sunuldu
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AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, kentte uzun süredir gündemde olan Dal-Çık Projesi’nde çalışmaların başladığını belirterek yaklaşık 8,5 kilometrelik Güney Çevre Yolu Projesi’nin 2027 Yatırım Programı’na sunulduğunu açıkladı.

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, kentte uzun süredir gündemde olan Dal-Çık Projesi'nde çalışmaların başladığını belirterek yaklaşık 8,5 kilometrelik Güney Çevre Yolu Projesi'nin 2027 Yatırım Programı'na sunulduğunu açıkladı.

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, Giresun'un ulaşım gündeminde yer alan Dal-Çık ve Güney Çevre Yolu projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dal-Çık Projesi'nde sahadaki hazırlık çalışmalarının başladığını belirten Alkan, elektrik ve telefon hatlarının deplase edilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Proje kapsamında ulaşımın aksamaması amacıyla yol bağlantıları ve kavşak düzenlemelerinin de gerçekleştirileceğini ifade eden Alkan, ardından Dal-Çık imalatlarının hız kazanacağını kaydetti.

Projenin yaklaşık iki yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını aktaran Alkan, "Henüz kazma vurulmamış olsa da Dal-Çık Projesi başladı. Şu anda çalışma yapılacak bölgede bulunan elektrik, telefon gibi hatların başka alanlara kaydırılması noktasında çalışmalar ivme kazandı. Ardından çalışmalar süresince ulaşımın aksamaması adına yol bağlantıları ve kavşak çalışmaları yapılacak. Sonrasında Dal-Çık çalışmaları hız kazanacak. Yaklaşık iki yıl içerisinde çalışmalar tamamlanacak. Şehrimizin gündeminde bulunan Dal-Çık, iki yıl sonra şehrin beklediği değil, kullandığı bir hizmet haline gelmiş olacak" dedi.

Giresun Güney Çevre Yolu Projesi hakkında da bilgi veren Alkan, projenin ilk etapta yaklaşık 8,5 kilometrelik bir güzergahı kapsadığını belirtti. Alkan, güzergahın yaklaşık 6,5 kilometresinin tünel, kalan bölümünün ise yol ve viyadüklerden oluşacağını ifade etti.

Projenin yatırım büyüklüğüne de dikkat çeken Alkan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile birçok defa yaptığımız görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programında da görüşme fırsatı bularak projeyi ilettik. Bakanımız da projeden haberdar olduğunu, Güney Çevre Yolu'nu 2027 Yatırım Programı'na sunduğunu ve projenin yakın takipçisi olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Hüseyin AlkanAK PartiGiresunUlaşımÇevreSon Dakika

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