Giresun'da Fındık İçin Samuray Arıları Doğaya Salındı - Son Dakika
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Giresun'da Fındık İçin Samuray Arıları Doğaya Salındı

Giresun\'da Fındık İçin Samuray Arıları Doğaya Salındı
22.06.2026 17:30
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Kahverengi kokarca ile mücadele için Giresun'da samuray arıları doğaya salınmaya başladı.

Giresun'da fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında üretilen samuray arıları doğaya salınmaya başlandı. Biyolojik mücadele yöntemiyle zararlının popülasyonunun kontrol altına alınması hedefleniyor.

Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününde verim ve kalite kayıplarına neden olan kahverengi kokarcaya karşı mekanik, kimyasal ve biyolojik mücadele çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Kısa ve orta vadede mekanik ve kimyasal mücadele yöntemleri uygulanırken, uzun vadeli çözüm amacıyla biyolojik mücadeleye ağırlık veriliyor.

Bu kapsamda Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretilen samuray arıları doğaya salınmaya başlandı. Kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek çoğalmasını engelleyen samuray arılarının, zararlının popülasyonunu doğal yollarla azaltması hedefleniyor.

Giresun'un Aksu Mahallesi'nde düzenlenen programda Giresun Valisi Mustafa Koç, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile samuray arılarını fındık bahçelerine bıraktı.

Programda konuşan Vali Mustafa Koç, Giresun'un Türkiye'nin en önemli fındık üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, kahverengi kokarca zararlısının son yıllarda önemli verim ve kalite kayıplarına neden olduğunu söyledi.

2025 yılında yaşanan zirai don, aşırı sıcaklar ve zararlı baskısının etkisiyle fındık rekoltesinin yaklaşık yüzde 30 oranında azalarak 65 bin 735 tona gerilediğini ifade eden Koç, kahverengi kokarca ile mücadelenin tüm kurumların koordinasyonuyla sürdürüldüğünü kaydetti.

Eğitim çalışmaları kapsamında 46 binden fazla üreticiye ulaşıldığını belirten Koç, 102 bini aşkın hanede kışlak mücadelesi gerçekleştirildiğini, ayrıca feromon ve tuzak dağıtımlarının yapıldığını dile getirdi.

Biyolojik mücadeleye özel önem verdiklerini vurgulayan Koç, "2025 yılında 90 bin 664 adet samuray arısı salımı gerçekleştirdik. Bu yıl ise bu sayıyı 130 bine çıkararak mücadeleyi daha etkin hale getirmeyi hedefliyoruz. Samuray arısından beklentimiz, kahverengi kokarca popülasyonunu doğal yollarla baskı altına alarak zararlının yayılımını azaltmak ve uzun vadede kimyasal mücadeleye olan ihtiyacı düşürmektir" dedi.

Vatandaşların da mücadeleye destek vermesinin önemine dikkat çeken Koç, özellikle kışlak dönemlerinde ev, ahır, depo ve müştemilatlarda gerekli mücadele çalışmalarının yapılması, fındık bahçelerinde ise entegre mücadele takvimine uygun ilaçlamaların aksatılmaması gerektiğini ifade etti.

Koç, üreticilerin emeğini korumak ve fındıkta verim ile kalite kayıplarını en aza indirmek amacıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Giresun, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Giresun'da Fındık İçin Samuray Arıları Doğaya Salındı - Son Dakika

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