Giresun'da Heyelan Sonrası Yol Temizlik Çalışmaları
Giresun'da Heyelan Sonrası Yol Temizlik Çalışmaları

20.05.2026 14:23
Giresun'da sağanak sonrası oluşan heyelanlar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi.

Giresun'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanlara İl Özel İdaresi ekipleri tarafından müdahale edildi. Özellikle Espiye ilçesine bağlı köylerde başlatılan çalışmalar kapsamında kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerdeki şiddetli yağışların ardından Espiye ilçesine bağlı Avluca, Çalkaya, Ericek, Güzelyurt ve Şahinkaya köylerinde çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi. Heyelan nedeniyle yollara sürüklenen kaya ve toprak birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi. Giresun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından bölgede başlatılan çalışmalar kapsamında iş makineleriyle yolları kapatan kaya ve toprak yığınları kısa sürede temizlendi. Grup yolları ile köy bağlantı yollarının yeniden güvenli ulaşıma açıldığı bildirildi.

Bölgede trafik akışının normale döndüğü belirtilirken, ekiplerin risk taşıyan diğer bölgelerde de altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

