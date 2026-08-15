Giresun\'da Selde Kayıp 2 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos gecesi etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişiyi bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Giresun Valisi Mustafa Koç, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür ve DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bölgede devam eden çalışmaları yerinde takip etti.

Kentte etkili olan kuvvetli yağış, Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesine seyir halinde olan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapıldı. Araçta bulunan Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken, Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) sel sularına kapılarak kayboldu.

Aramalar 9 kilometrelik alanda sürdürülüyor

Bölgede devam eden arama-kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Giresun Valisi Mustafa Koç, ekiplerin kayıp 2 kişiye ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Karabulduk yolunda içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç sele kapıldığı ihbarının ardından ekipler harekete geçti. Bir vatandaşımız kendi imkanlarıyla kurtulup karaya çıktı ama diğer 2 vatandaşımızı geçen süre içerisinde bütün aramalarımıza rağmen bulamadık. Arama-kurtarma çalışmalarında yaklaşık 500 araç ve bine yakın personel görev yapmaktadır. Kayıp vatandaşlara ulaşmak için arama alanının olay yerinden denize kadar yaklaşık 9 kilometrelik bölümü 5 sektöre ayrıldı. Karadan ve dere içerisinden ekiplerimiz teknik cihazlarla arama yapıyor. Aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

Selin ardından 26 milyon liralık hasar tespit edildi

Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Vali Koç, kent genelinde yaklaşık 26 milyon liralık zarar tespit edildiğini belirterek, "Dere yatakları, yollar ve altyapıda oluşan hasarların en kısa sürede giderilecek. Şu anda ulaşılamayan köyümüz, elektrik ve su sorunu yaşayan köyümüz bulunmamaktadır. Önceliğimiz kayıp vatandaşlarımızı bulmaktır ama diğer taraftan da selin bıraktığı hasar en kısa zamanda, bir daha hasara yol açmayacak şekilde yeniden yapılacaktır" diye konuştu.

-DSİ Genel Müdürü Balta: "Büyük bir afetin olmasını engelledi"

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, geçmişten bugüne bölgede yapılan taşkın koruma tesisleri ve çalışmaların daha büyük bir afetin yaşanmasını önlediğini ifade ederek, "Geçmişten bugüne yapılan imalatlar, tesisler, özellikle taşkın koruma tesisleri aslında bugün çok büyük bir afetin olmasını engelledi. Burada taşkından birkaç gün önce tamamlanan temizlik çalışması sebebiyle de büyük bir afet önlenmiş oldu. Keşap Havzası'na metrekareye yaklaşık 58 kilogram yağış düştü. Geçmiş yıllarda bölgede 200, 300 ve 350 kilogram seviyelerinde yağışlar da görüldü ancak, yağışın belirli bir noktada uzun süre etkili olmasının, toplam yağış miktarı daha düşük olsa dahi tahribatı artırabiliyor"dedi.

Temür: "Daha ciddi olaylar meydana gelebilirdi"

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür ise sel ve taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde alınan önlemlerin önemine dikkat çekti.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Türkiye genelinde sel felaketlerinin yoğun yaşandığı bölgelere ilave araç ve iş makineleri aktarıldığını belirten Temür, "Sel önleyici tedbirlerin alınması noktasında çalışmalar devam ediyordu. Bu derede de çalışma devam ediyordu. Eğer bu çalışmalar yapılmasaydı belki daha ciddi olaylar meydana gelebilirdi" dedi.

Bölgede kayıp Mehmet Akkaya ve Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu bulmak için ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.