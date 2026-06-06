Girlevik Şelalesi Koruma Statüsüne Alındı

Erzincan'ın önemli turizm merkezlerinden Girlevik Şelalesi, Cumhurbaşkanı Kararı ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilerek en üst düzeyde koruma statüsüne alındı.

6 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, şelale ve çevresinin koruma sınırları resmen yürürlüğe girdi.

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yürütülen imar çalışmalarının ardından alınan kararın, bölgenin doğal yapısının korunmasına ve turizm potansiyelinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Çağlayan Beldesi sınırlarında bulunan Girlevik Şelalesi için hazırlanan rekreasyon projesi kapsamında karşılama merkezi, otopark, restoran, mesire alanları ve seyir terası yapılması planlanıyor.

Yetkililer, tüm çalışmaların doğal doku korunarak gerçekleştirileceğini belirtti. - ERZİNCAN