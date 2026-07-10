Gölcük Halıdere\'de 3 sokakta parke çalışması tamamlandı

Gölcük Halıdere Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarda yenileme çalışması gerçekleştirildi. 2099, 2107 ve 2106. sokaklarda yapılan parke uygulamasıyla yollar daha güvenli, konforlu ve modern bir görünüme kavuştu.

Gölcük Halıdere Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının ardından bozulan yollar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri tarafından baştan sona yenilendi. Yapılan düzenlemelerle sokaklar daha konforlu ve modern bir görünüme kavuşurken, yaya ve araç ulaşımında güvenlik ile konfor artırıldı. Bölgenin eğimli yapısı nedeniyle tercih edilen parke kaplamalar, sürüş güvenliğini artırırken aynı zamanda mahalleye daha düzenli ve estetik görünüm kazandırdı. Yürüyüş ve araç trafiğinde konforu artıran sokaklar, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını da kolaylaştırdı.

Çalışmalarda kullanılan parke taşlarının geri kazanılarak yeniden değerlendirilmesi ise hem kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor hem de sürdürülebilir hizmet anlayışını destekliyor. - KOCAELİ