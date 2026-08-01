Gönüllüler Patlıcan Hasadı Yaptı

Erzincan Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen "Gönüllü Hasat Etkinliği" kapsamında gönüllü gençler, patlıcan hasadı yaparak toprağın bereketini ve emeğin değerini yerinde deneyimledi.

Erzincan Gençlik Merkezleri koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte gönüllüler, tarım alanında üretime katkı sunmak amacıyla patlıcan hasadına katıldı. Tarlada omuz omuza çalışan gençler, hasat sürecinde hem üreticilere destek verdi hem de tarımsal üretimin zorluklarını yakından görme fırsatı buldu.

Toprağın bereketini ve emeğin önemini uygulamalı olarak deneyimleyen gönüllüler, hasat boyunca patlıcanları toplayarak üretim sürecine katkı sağladı.

Erzincan Gençlik Merkezleri yetkilileri, gönüllülük bilincini güçlendirmeyi ve gençlerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımını artırmayı amaçlayan etkinliklerin devam edeceğini belirtti.