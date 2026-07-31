Kırıkkale’de görevden alınan muhtar ve eşi ’dolandırıcılık" suçundan tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale’de görevden alınan muhtar ve eşi ’dolandırıcılık" suçundan tutuklandı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale’de yaklaşık bir hafta önce görevden alınan köy muhtarı ile kocası, "dolandırıcılık" suçundan haklarında kesinleşen 5’er yıl hapis cezası nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de yaklaşık bir hafta önce görevden alınan köy muhtarı ile kocası, "dolandırıcılık" suçundan haklarında kesinleşen 5'er yıl hapis cezası nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması ya da bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Ulaş köyü muhtarı G.A. (44) ve kocası R.A.'nın (44) izine Ankara'da ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çifti gizlendikleri ikamette yakalayarak gözaltına aldı. G.A. ve R.A., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Kırıkkale, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale’de görevden alınan muhtar ve eşi ’dolandırıcılık' suçundan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
İş yerini kana buladılar: Bunlara da “yeni nesil“ deniliyor İş yerini kana buladılar: Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu
Paşinyan’dan çarpıcı Türkiye kararı Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı
Trump’ın iddiası ortalığı karıştırdı Hamas ve İslami Cihad’dan art arda açıklamalar Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar

21:53
Sinem Dedetaş tutuklandı
Sinem Dedetaş tutuklandı
21:42
ABD’ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü
ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü
21:32
10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş’tan ilginç yanıt
10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş'tan ilginç yanıt
21:06
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı
Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı
19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 23:08:58. #7.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale’de görevden alınan muhtar ve eşi ’dolandırıcılık" suçundan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.