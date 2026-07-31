Beykoz’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beykoz’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Beykoz’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYKOZ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

BEYKOZ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir otomobil takla atarken hastaneye kaldırılan yararlıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Beykoz-Riva Yolu Elmalı Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 BR 6161 plakalı otomobil ile 35 CCM 915 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 BR 6161 plakalı otomobil takla atarken, 35 CCM 915 plakalı otomobil ise savruldu. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
İş yerini kana buladılar: Bunlara da “yeni nesil“ deniliyor İş yerini kana buladılar: Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu
Paşinyan’dan çarpıcı Türkiye kararı Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı
Trump’ın iddiası ortalığı karıştırdı Hamas ve İslami Cihad’dan art arda açıklamalar Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar

21:53
Sinem Dedetaş tutuklandı
Sinem Dedetaş tutuklandı
21:42
ABD’ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü
ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü
21:32
10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş’tan ilginç yanıt
10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş'tan ilginç yanıt
21:06
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı
Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı
19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 23:10:06. #7.13#
SON DAKİKA: Beykoz’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.