Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı

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- El-Arayiş kentinden işsiz Eyub: "Bir parça ekmek bile bulamadım. Bunun üzerine ülkeme dönmeye karar verdim. Memleketimde bir ekmek yiyip Allah'a şükretmek daha iyi" Çiftçi Osman Assu: "Günlük 100 dirhem (10 dolar) geçinmeye yetmiyor. Bu yüzden göç etmeyi düşündüm"

RABAT (AA) – MEHMET AKİF TURAN - Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine son günlerde yaşanan kitlesel düzensiz göç girişimlerinin ardından ülkelerine dönen iki Fas vatandaşı, yaşadıkları zorlukları AA muhabirine anlattı.

Son günlerde binlerce kişinin Sebte'ye geçmeye çalıştığı süreçte Fas güvenlik güçleri Fenidek ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırırken, daha önce Sebte'ye geçen yüzlerce düzensiz göçmenin yeniden Fas'a dönmeye başladı.

Sebte'den dönen Faslılar ise Avrupa'ya ulaşma hayaliyle çıktıkları yolculuğun beklediklerinden çok farklı geçtiğini söyledi.

"Bir parça ekmek bile bulamadım"

Fas'ın kuzeyindeki El-Arayiş kentinde yaşayan işsiz genç 29 yaşındaki Eyub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, perşembe günü Sebte'ye geçtiğini ancak yalnızca bir gece kalabildiğini söyledi.

Sebte'de geceyi geçirmek için camilere gitmeyi düşündüğünü belirten Eyub, camilerin kapalı olduğunu, kalabileceği güvenli bir yer bulamadığını ifade etti.

Bölgede bulunan bazı kişilerin kendisine dışarıda kalmasının güvenli olmayacağını söylediğini aktaran Eyub, yaşadığı en büyük sıkıntının ise temel ihtiyaçlara ulaşamamak olduğunu dile getirdi.

"Bir parça ekmek bile bulamadım. Bunun üzerine ülkeme dönmeye karar verdim. Memleketimde bir ekmek yiyip Allah'a şükretmek daha iyi." ifadelerini kullanan Eyub, yaşadığı deneyimin Avrupa'ya düzensiz yollarla gitmeyi düşünenler için önemli bir ders olduğunu söyledi.

Sebte'de karşılaştığı şartların beklediğinden çok daha ağır olduğunu belirten Eyub, insanların kalacak yer bulmakta büyük güçlük çektiğini ifade etti.

"Günlük 100 dirhem geçinmeye yetmiyor"

Mevla Buseham kentinden gelen Osman Assu da onlarca arkadaşıyla birlikte Sebte'ye geçtiğini ancak aynı gün geri dönmek zorunda kaldığını anlattı.

Tarım sektöründe günlük işçi olarak çalıştığını belirten Assu, sabahın erken saatlerinden akşama kadar çalışmasına rağmen günlük yaklaşık 100 Fas dirhemi (yaklaşık 10 dolar) kazandığını söyledi.

"Günlük 100 dirhem geçinmeye yetmiyor. Bu yüzden göç etmeyi düşündüm." diyen Assu, ekonomik sıkıntıların kendisini bu kararı almaya ittiğini kaydetti.

Sebte'ye ulaştıklarında bekledikleri şartlarla karşılaşmadıklarını anlatan Assu, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

Dükkanların kapalı olduğunu ve yiyecek temin etmekte güçlük çektiklerini öne süren Assu, bu nedenle arkadaşlarıyla birlikte Fas'a dönme kararı aldıklarını belirtti.

Sınır hattında hareketlilik sürüyor

Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinde son günlerde Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimleri nedeniyle yoğun hareketlilik yaşanıyor.

Fas güvenlik güçleri sınır hattında güvenlik önlemlerini artırırken, çok sayıda kişinin tel örgülere yaklaşmasını engelliyor.

AA muhabirinin sahadaki gözlemlerine göre, sınır bölgesinde zaman zaman güvenlik güçleri ile düzensiz göç girişiminde bulunan gruplar arasında gerginlik yaşanırken, bazı kişiler sınır kapısı yakınlarında araçları ateşe verdi. Güvenlik güçleri de olaylara müdahale ederek çok sayıda kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.

Fas makamları ise sınır hattındaki gelişmelere ilişkin güvenlik önlemlerini sürdürürken, düzensiz göç hareketliliğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

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