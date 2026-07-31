'TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Detaylar dikkat çekti - Son Dakika
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'TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Detaylar dikkat çekti

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TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı öncesi tribünlerde hazırlanan dev koreografi dikkat çekti. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Abdülhamid ve Erdoğan'ın görsellerinin yer aldığı koreografi, programa damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali programına katıldı.

Stadyumu dolduran on binlerce genç ve ailelerinin yer aldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılarla bir araya geldi.

'TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Detaylar dikkat çekti

KOREOGRAFİ DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye çıkışı öncesinde TÜGVA tarafından hazırlanan dev koreografi tribünlerde sergilendi.

'TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Detaylar dikkat çekti

Koreografide Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Abdülhamid Han ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin yanı sıra TÜGVA'lı gençlerin illüstrasyonlarına yer verildi.

'TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Detaylar dikkat çekti

Görsel şölen oluşturan koreografi, tribünlerdeki katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

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Son Dakika TÜGVA 'TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Detaylar dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Detaylar dikkat çekti - Son Dakika
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