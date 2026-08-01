Litvanya, Rusya'ya nota verdi - Son Dakika
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Litvanya, Rusya'ya nota verdi

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Litvanya, Kiev Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı nedeniyle Rusya'ya protesto notası iletti.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğinin Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısında zarar görmesiyle ilgili Rusya'ya nota verdi.

Litvanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece Kiev'e düzenlediği geniş çaplı saldırıda Litvanya'nın Kiev Büyükelçiliği dahil çeşitli sivil hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, iki Rus füzesi veya insansız hava aracının Kiev'in Peçersk semtindeki Litvanya Büyükelçiliğinin çevre duvarının 5 metre ve 150 metre yakınına isabet ettiği belirtildi.

Rusya'nın Litvanya'daki temsilcisine iletilen protesto notasında, Rusya'nın düzenlediği saldırıda Büyükelçilik binasının zarar görmesinin ve personelin güvenliğinin tehlikeye atılmasının şiddetle kınandığı bildirildi.

Söz konusu eylemlerin 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Litvanya'nın uğradığı zararın ayrıntılı şekilde saptanmasının ardından Rusya'dan tazminat talebinde bulunacağı ve Rusya'ya karşı ilave karşı tedbirler alma hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'dan savaşı daha fazla tırmandırmaya son vermesi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları durdurması, uluslararası alanda tanınan Ukrayna topraklarının tamamından güçlerini çekmesi ve Ukrayna'ya verdiği zararları tazmin etmesi talep edildi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Litvanya, Güncel, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Litvanya, Rusya'ya nota verdi - Son Dakika

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