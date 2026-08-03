Görele'deki Yol Sorunu Çözülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görele'deki Yol Sorunu Çözülüyor

Görele\'deki Yol Sorunu Çözülüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görele'nin Taşlık köyünde devlet-vatandaş iş birliğiyle 25 yıllık ulaşım sorunu çözülüyor.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Taşlık köyü Keçeoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 40 hanenin yıllardır yaşadığı ulaşım sorunu, devlet ile vatandaşın el ele vermesiyle çözüme kavuşuyor. Yaklaşık 25 yıl önce açılan ancak bozuk zemini nedeniyle hiçbir sürücünün kullanamadığı 500 metrelik yol, hayırsever vatandaşların çimento desteği, Giresun İl Özel İdaresi'nin sağladığı çakıl ve mahalle sakinlerinin imece usulü işçiliğiyle betonlanmaya başlandı.

Yıllardır ambulansların ulaşmakta güçlük çektiği, vatandaşların yüklerini sırtlarında taşımak zorunda kaldığı Taşlık köyü Keçeoğlu Mahallesi'nde başlatılan çalışma, devlet-vatandaş iş birliğinin örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Yaklaşık 25 yıl önce açılan ancak bozuk zemini nedeniyle kullanılmayan 500 metrelik yol, hayırsever vatandaşların çimento desteği, Giresun İl Özel İdaresi'nin sağladığı çakıl ve mahalle sakinlerinin imece usulü işçiliğiyle betonlanmaya başlandı.

"Artık ambulans da, itfaiye de rahatlıkla ulaşabilecek"

Taşlık köyünün muhtarı Önder Fison, Keçeoğlu Mahallesi'nin uzun yıllardır çözüm bekleyen bir yol sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, yürütülen çalışmanın tamamen dayanışma ruhuyla hayata geçirildiğini söyledi. Mahallede yaklaşık 35-40 hanenin bulunduğunu ifade eden Fison, "Yolumuz yıllar önce açılmıştı ancak ambulansın girip çıkması bile büyük zorluk oluşturuyordu. Şimdi altyapısını hazırlıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde en sağlam şekilde betonlayacağız. Çalışma tamamlandığında ambulans da, itfaiye de mahallemize rahatlıkla ulaşabilecek" dedi.

Çalışmanın kamu ile vatandaşın ortak katkısıyla yürütüldüğünü belirten Fison, "Çimentomuzu hayırsever mahalle sakinlerimiz temin ediyor. Çakılımızı ise İl Özel İdaremiz gönderiyor, mahalle sakinlerimizde kadınıyla erkeğiyle 7'den 70'e el işçiliğiyle betonu döküyoruz. Burada devlet-vatandaş iş birliğinin en güzel örneği sergileniyor" ifadelerini kullandı.

"Yıllardır beklenen hizmet, imece kültürüyle hayata geçiyor"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Keçe ise, yolun yaklaşık 25 yıldır aynı durumda olduğunu belirterek "Yol yapıldığından bu yana bu haldeydi. Aradan geçen yıllarda herhangi bir çalışma yapılmadı. Bugün ise köylümüz birlik oldu. Çakılımızı Özel İdare sağladı, çimentomuzu hayırsever iş insanımız Hamit Keçe aldı. İşçiliğini de mahalle sakinleri olarak bizler yapıyoruz. Herkes elinden gelen katkıyı sunuyor. Devletimizin desteğiyle, köylümüzün emeği birleşince bu hizmet ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

"Hastalar battaniyeyle taşındı, çocuklar okula ulaşmakta zorlandı"

Mahalle sakinlerinden Zeki Keçe, yıllardır yaşadıkları ulaşım sıkıntısının günlük yaşamı etkilediğini ifade ederek, "20-25 yıldır aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Hastalarımızı zaman zaman battaniye üzerinde patika yoldan taşımak zorunda kaldık. Ambulansın gelemediği günler oldu. Çocuklarımız okula gidip gelirken büyük zorluk yaşadı. Ben de bu nedenle bir dönem Görele ilçe merkezine taşınmak zorunda kaldım. Şimdi birlik ve beraberlik içinde yolumuzu yapıyoruz. Herkes gücü yettiğince katkı veriyor. Bu dayanışma sayesinde yıllardır beklediğimiz hizmete kavuşuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Görele'deki Yol Sorunu Çözülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Meclise “İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun“ başvurusu Meclise "İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun" başvurusu
İstanbul’da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak İstanbul'da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak
Bahçeli’den “çerçeve yasa“ açıklaması: Tam destek verilmeli Bahçeli'den "çerçeve yasa" açıklaması: Tam destek verilmeli
Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu

09:37
Galatasaray’da neler oluyor Osimhen’den Yunus’un ağzını açıkta bırakan hareket
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket
09:22
YAŞ yarın toplanıyor 3 isim ilk kez masada
YAŞ yarın toplanıyor! 3 isim ilk kez masada
08:57
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif Galatasaray anında yanıt verdi
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif! Galatasaray anında yanıt verdi
08:51
“Bütün gazeteciler gelsin“ diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
"Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
08:46
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
08:38
İlker Ayrık’tan üzen haber Tüm gösterilerini iptal etti
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 09:45:35. #7.13#
SON DAKİKA: Görele'deki Yol Sorunu Çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.