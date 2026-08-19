Gümüşhane-Bayburt Havalimanı İncelemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, yapımı devam eden Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Havalimanında incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı İskurt, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında havalimanının hizmete alınma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İskurt, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın en kısa sürede hizmete alınacağını ifade etti.

Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın hizmete girmesiyle birlikte bölgenin ulaşım imkanlarının güçlendirilmesi ve hava ulaşımında önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.