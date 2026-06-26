Gürpınar'da Kızıl Akbabalar Görüntülendi - Son Dakika
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Gürpınar'da Kızıl Akbabalar Görüntülendi

Gürpınar\'da Kızıl Akbabalar Görüntülendi
26.06.2026 10:21
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Van'ın Gürpınar ilçesinde sürüler halinde görülen kızıl akbabalar, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Van'ın Gürpınar ilçesinde sürüler halinde görülen kızıl akbabalar, bölge sakinleri ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekti. Gökyüzünde süzülen onlarca akbaba, etkileyici görüntüler oluşturdu.

Van'ın geniş bozkırları ve dağlık alanlarıyla dikkat çeken Gürpınar ilçesinde son günlerde sürüler halinde gözlemlenen kızıl akbabalar, ilçenin farklı noktalarında görüntülendi. Özellikle yüksek kesimlerde ve açık arazilerde görülen kuşlar, gökyüzünde oluşturdukları dairesel uçuşlarla izleyenlere görsel şölen sundu. Doğal yaşamın önemli parçalarından biri olan kızıl akbabaların bölgede toplu halde görülmesi, ekosistemin sağlığı açısından da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Leşçil beslenen bu kuşlar, doğadaki organik atıkların temizlenmesinde önemli rol oynayarak doğal dengenin korunmasına katkı sağlıyor.

"Gürpınar'da doğa sürprizi: kızıl akbabalar sürüler halinde görüntülendi"

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kızıl akbabalar, kalabalık bir sürü halinde gökyüzünde süzülürken ve dağlık alanlarda dinlenirken kameralara yansıdı. Heyecan yaşatan o anlar, doğaseverler tarafından ilgiyle izlendi. Zengin biyoçeşitliliği ve el değmemiş doğasıyla yaban hayatına ev sahipliği yapan Van, bu kez muhteşem bir görsel şölene sahne oldu. Gürpınar ilçesinin kırsal ve dağlık bölgelerinde, genellikle tek tük görülen ve devasa kanat açıklıklarıyla bilinen kızıl akbabalar (Gyps fulvus), bu kez kalabalık bir sürü halinde ortaya çıktı. İlçenin sarp kayalıklarında ve gökyüzünde onlarca kızıl akbabanın bir arada hareket ettiğini fark eden doğa fotoğrafçıları, hemen kameralarına sarıldı. Saatte kilometrelerce hızla süzülebilen ve ekosistemin "doğal temizlikçileri" olarak bilinen bu devasa kuşların toplu halde hareket etmesi, bölgede nadir yaşanan doğa olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

"İlk defa bu kadar kalabalık gördük"

Doğa gezgini Muhammed Türken, "Şu an Van Gürpınar Norduz bölgesindeyiz. Bugünkü amacımız Çaylan buz gölüne gitmekti aslında. Maalesef yollar daha hala karlarla kaplı olduğu için gidemedik. İleride kahvaltımızı yapıp dönüş yoluna geldik. Az evvel tam da gördüğümüz şu alanda kızıl akbaba sürüsüne denk geldik. Yani daha önce tek tük görmüştüm bu coğrafyada ama sürü halinde bu kadar kalabalık bir kitle halinde ilk defa denk geldik. Çok güzel görüntüler yakaladığımıza inanıyorum. Dediğim gibi bir de sayılarının bu kadar fazla artmasından da mutlu duydum. Çünkü sayıları ve nesli giderek tükenmekte olan bir akbabayı türü. Umarım koruma altına alınır ve sayıları hızla artar. Bu anı da tanıklık ettiğimizde gerçekten çok mutlu oldum. Umarım bir daha denk geliriz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Gürpınar'da Kızıl Akbabalar Görüntülendi - Son Dakika

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