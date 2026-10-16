Hakkâri İl Özel İdaresi Yüksekova'da 14,5 kilometrelik köy yolu asfaltladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkâri İl Özel İdaresi Yüksekova'da 14,5 kilometrelik köy yolu asfaltladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkâri İl Özel İdaresi Yüksekova\'da 14,5 kilometrelik köy yolu asfaltladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkâri İl Özel İdaresi ekipleri, Yüksekova'da Ortaç, Dibekli ve Salkımlı grup köy yolu ile bağlantılı mezralarda yaklaşık 14,5 kilometrelik BSK asfaltlamasını tamamladı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmayla kırsal ulaşımın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, Yüksekova'da Ortaç, Dibekli ve Salkımlı grup köy yolu ile bağlantılı mezralarda yaklaşık 14,5 kilometrelik BSK asfaltlama çalışmasını tamamladı.

Hakkari İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yüksekova ilçesine bağlı Ortaç, Dibekli ve Salkımlı grup köy yolu ile bağlantılı mezralarda yürütülen bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltlama çalışmaları kapsamında yaklaşık 14,5 kilometrelik yol asfaltlandı.

Çalışmalar kapsamında grup köy yolunun yanı sıra Ortaç köyüne bağlı Pirinceyin, Kargılı, Konak ve Gümüşlü mezralarının yollarında da asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla bölgedeki kırsal ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların köy ile mezralar arasındaki ulaşımının daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Hakkari İl Özel İdaresi, il genelinde köy ve mezraların ulaşım altyapısını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiYerel HaberlerYüksekovaHakkariUlaşımGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Messi’nin 3 gizli raporu ortaya çıktı Birinde yazanlar inanılmaz Messi'nin 3 gizli raporu ortaya çıktı! Birinde yazanlar inanılmaz
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı 5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
16:49
Savunmacılara Allah yardım etsin Osimhen’in yanına 2,03’lük dev
Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
16:16
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok
Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 17:08:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Hakkâri İl Özel İdaresi Yüksekova'da 14,5 kilometrelik köy yolu asfaltladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei