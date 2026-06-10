Hakkari\'de 5 metreyi bulan karda yayla yolları açılıyor

Hakkari'nin Durankaya beldesinde yer yer 5 metreyi bulan karda yayla yollarının ulaşıma açılması için çalışmaları devam ediyor.

Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci'nin talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler, 2 bin 700 rakımlı Binmizit Yaylası'nda yoğun çalışma yürüttü. Yer yer 5 metreyi aşan kar kütleleriyle mücadele eden ekipler, yayla yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, yayla yollarının tamamen ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının süreceğini bildirdi. - HAKKARİ