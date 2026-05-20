Hakkari\'de bataklığa saplanan inek kurtarıldı

Hakkari'nin Otluca köyünde dere yatağındaki bataklığa saplanan inek, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, dere yatağında bir ineğin bataklığa saplandığı ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan İtfaiye Müdür Vekili Yalçın Yıldırım, itfaiye ekip amiri Fazıl İnce ile itfaiye erleri Sadık Tunç ve Mazlum Önal, vatandaşların da desteğiyle kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Sadullah Çiftçi'ye ait inek, saplandığı bataklıktan yara almadan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Köylüler, başarılı çalışmadan dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ