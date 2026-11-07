Hakkari'de Mergabütan Kayak Merkezi'ne ilk kar yağdı, kalınlık 15 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Hakkari'de Mergabütan Kayak Merkezi'ne ilk kar yağdı, kalınlık 15 santimetreye ulaştı

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Hakkari\'de Mergabütan Kayak Merkezi\'ne ilk kar yağdı, kalınlık 15 santimetreye ulaştı
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Hakkari'de kent merkezinde yağmur etkili olurken Mergabütan Kayak Merkezi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü ve kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kapanan kayak merkezi yolu, belediye karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'de yağmur etkili olurken, Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Hakkari'de mevsimin ilk kar yağışı, 2 bin rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde etkili oldu. Kent merkezinde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Mergabütan Kayak Merkezi, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Kar yağışının ardından kapanan kayak merkezi yolunu yeniden ulaşıma açılması için belediye karla mücadele ekipleri harekete geçti. Zorlu hava şartları, kar ve tipiye rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, kayak merkezine ulaşarak yolu yeniden ulaşıma açtı.

Bölgede kar kalınlığının 15 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hakkari'de Mergabütan Kayak Merkezi'ne ilk kar yağdı, kalınlık 15 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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