Hakkari'de Sel Yolu Kapattı - Son Dakika
Hakkari'de Sel Yolu Kapattı

Hakkari\'de Sel Yolu Kapattı
19.04.2026 10:08
Derecik-Şemdinli kara yolu, sağanak yağış nedeniyle ulaşıma kapandı; ekipler müdahalede bulunuyor.

Hakkari'nin Derecik-Şemdinli kara yolu meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı.

Derecik ile Şemdinli arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Yaylapınar mevkiinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yol tamamen su altında kaldı. Yoğun yağışların ardından dere yataklarından taşan sular, kara yolunu kaplayarak araç geçişine engel oldu. Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Hakkari'de Sel Yolu Kapattı - Son Dakika

SON DAKİKA: Hakkari'de Sel Yolu Kapattı - Son Dakika
