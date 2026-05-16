Hakkari\'de iki mahalleyi bağlayan yol çöktü

Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde bulunan Cami Caddesi'nde, Katremas Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu yol yeniden zarar gördü.

Hakkari'de 2 mahalleyi birbirine bağlayan ana ulaşım güzergahında meydana gelen çökme ve tahribat mahalle sakinlerini tedirgin etti. Yıllardır çözüm bekleyen yol sorununun bu yıl defalarca belediye ve ilgili kurumlara bildirildiğini belirten vatandaşlar, şimdiye kadar herhangi bir kalıcı çalışma yapılmadığını ifade etti. Dere yatağındaki taşkın nedeniyle yolun bir kısmında derin yarıklar ve zemin kaymaları oluşurken, bölgedeki çökme riski her geçen gün artıyor. Mahalle sakinleri, günlük ulaşımın sağlandığı caddede herhangi bir güvenlik önlemi alınmamasının kazalara davetiye çıkardığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Özellikle çocuklar ve araç sürücüleri açısından büyük tehlike oluşturan yol için acil müdahale bekleniyor. - HAKKARİ