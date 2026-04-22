Hakkari\'deki Köprü Hasar Gördü

Hakkari merkeze bağlı Taşbaşı köyünün ulaşımını sağlayan köprü, Zap Suyu debisinin yükselmesi sonucu hasar gördü.

Taşbaşı Köyü Muhtarı Ahmet Ahmedoğlu, yaklaşık 150 hanenin kullandığı köprünün ayaklarında ciddi hasar oluştuğunu söyledi. Köprünün uzun yıllar önce inşa edildiğini belirten Ahmedoğlu, "Köprü 1990'lı yıllarda yapılmış. Geçen yıl ayaklarında hasar meydana gelmişti. Durumu il özel idaresine bildirdik. Ancak bir hafta önce Zap Suyu'nun debisinin yükselmesiyle birlikte köprünün her iki ayağındaki hasar daha da arttı" dedi.

Köprünün çökme riski taşıdığını vurgulayan Ahmedoğlu, yetkililerden bölgeye teknik ekip gönderilmesini ve köprünün onarım programına alınmasını talep etti. - HAKKARİ