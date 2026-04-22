Hakkari\'deki Köprü Hasar Gördü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşbaşı köyüne ulaşımı sağlayan köprü, Zap Suyu'nun debisinin artmasıyla hasarlandı.

Hakkari merkeze bağlı Taşbaşı köyünün ulaşımını sağlayan köprü, Zap Suyu debisinin yükselmesi sonucu hasar gördü.

Taşbaşı Köyü Muhtarı Ahmet Ahmedoğlu, yaklaşık 150 hanenin kullandığı köprünün ayaklarında ciddi hasar oluştuğunu söyledi. Köprünün uzun yıllar önce inşa edildiğini belirten Ahmedoğlu, "Köprü 1990'lı yıllarda yapılmış. Geçen yıl ayaklarında hasar meydana gelmişti. Durumu il özel idaresine bildirdik. Ancak bir hafta önce Zap Suyu'nun debisinin yükselmesiyle birlikte köprünün her iki ayağındaki hasar daha da arttı" dedi.

Köprünün çökme riski taşıdığını vurgulayan Ahmedoğlu, yetkililerden bölgeye teknik ekip gönderilmesini ve köprünün onarım programına alınmasını talep etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hakkari, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 09:33:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.