Hakkari Merzan Mahallesi\'nde anız yangını yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü

Hakkari'nin Merzan Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, halı saha yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim alanına doğru ilerlemesi üzerine çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.