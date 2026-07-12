Hakkari'nin Kaval Şelalesi Sıcaklarda Serinlemek İçin Tercih Ediliyor - Son Dakika
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Hakkari'nin Kaval Şelalesi Sıcaklarda Serinlemek İçin Tercih Ediliyor

Hakkari\'nin Kaval Şelalesi Sıcaklarda Serinlemek İçin Tercih Ediliyor
12.07.2026 10:07
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Kaval Şelalesi, yaz sıcaklarıyla serinlemek isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Hakkari'nin doğal güzelliklerinden Kaval Şelalesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Kent merkezi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek için şelaleye akın etti. Yaklaşık 15 metreden dökülen berrak suyu ve yemyeşil doğasıyla dikkat çeken Kaval Şelalesi, özellikle yaz aylarında hem piknik yapmak hem de serinlemek isteyenlerin tercih ettiği önemli turizm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Ailelesiyle birlikte bölgeye gelen ziyaretçilerden Bedreddin Tunç, şelalenin serin sularında vakit geçirirken, çocuklar da su kenarında eğlenceli anlar yaşadı. Doğaseverler ise eşsiz manzarayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.

Yaz sıcaklarının etkisini sürdürmesiyle birlikte Kaval Şelalesi'ndeki ziyaretçi yoğunluğunun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hakkari'nin Kaval Şelalesi Sıcaklarda Serinlemek İçin Tercih Ediliyor - Son Dakika

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