Hakkari Yüksekova'da kar yüksek kesimleri beyaza bürürken ekipler hazır bekletiliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü; gece ilçe merkezinde de görülen kar sabaha doğru şiddetlendi. Karla mücadele ekipleri ilçe genelinde ve yüksek kesimlerde hazır bekletilirken meteoroloji soğuk havanın süreceğini bildirdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Bölgede son günlerde aralıklarla süren yağışlar, gece saatlerinde ilçe merkezinde de etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerine doğru şiddetini artıran kar, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaştı.
Öte yandan, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçmek amacıyla karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde ve yüksek kesimlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.
Meteoroloji yetkilileri ise bölgede soğuk havanın etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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