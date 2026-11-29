Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerinde etkisini artırırken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, akşam saatlerine doğru şiddetini artırdı. İlçe merkezinde sağanak nedeniyle yaşam olumsuz etkilenirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Bölgede etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.