Hakkari Yüksekova'da sağanak akşam şiddetlendi, yüksek kesimlerde kar etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak ilçe merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken ekipler olası olumsuzluklara karşı hazır tutuluyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerinde etkisini artırırken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, akşam saatlerine doğru şiddetini artırdı. İlçe merkezinde sağanak nedeniyle yaşam olumsuz etkilenirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Bölgede etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.
Kaynak: İHA
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