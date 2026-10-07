Hakkari Yüksekova\'da soğuk hava yerini kara bıraktı, Cilo Dağları beyazladı

Hakkari Yüksekova'da soğuk hava yerini kara bıraktı, Cilo Dağları beyazladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüksekova'da etkili olan soğuk hava ve yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı; Cilo Dağları'nın zirveleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. İlçe merkezinde ve yüksek kesimlerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava ve yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
İlçede son günlerde düşen hava sıcaklıklarının ardından, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Cilo Dağları'nın zirveleri beyaza büründü. Mevsimin ilk kar yağışının ardından dağın zirvesinde oluşan beyaz örtü, güzel görüntüler oluşturdu.
Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı.
Kaynak: İHA
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