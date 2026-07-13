Hasköy Barajı\'nın Bakımsızlığı Tepki Topladı

Muş'un Hasköy ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluğundaki Hasköy Barajı Mesire Alanı'nın bakımsız hali vatandaşların tepkisine neden oldu.

Hasköy ilçesinde bulunan ve özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören Hasköy Barajı Mesire Alanı, bakımsızlığa terk edildi. Çevreye gelişigüzel atılan çöpler, kırılan çardaklar ve bakımsız görüntü, alana gelen vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı.

Mesire alanında herhangi bir görevli ya da bekçinin bulunmadığını öne süren vatandaşlar, alanın uzun süredir temizlenmediğini belirterek yetkililerden çözüm istedi. Aileleriyle piknik yapmak için geldiklerini ifade eden vatandaşlar, alanın mevcut haliyle kullanılmasının zorlaştığını söyledi.

Vatandaşlar, Hasköy'ün tek mesire alanı olan baraj çevresinin temizlenmesini, kırılan çardakların onarılmasını ve düzenli bakım yapılmasını talep etti.

Vatandaşlar, Devlet Su İşleri yetkililerine çağrıda bulunarak, ilçenin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Hasköy Barajı Mesire Alanı'nın yeniden eski görünümüne kavuşturulmasını istedi. - MUŞ