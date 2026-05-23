Hasköy\'de bayram öncesi temizlik seferberliği

Muş'un Hasköy ilçesinde Kurban Bayramı öncesi belediye ekipleri tarafından kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanırken, kış aylarından kalan toz ve çamur temizlendi.

Hasköy Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve kaldırımlarda detaylı temizlik yapıldı. İlçe genelinde sürdürülen çalışmalarla bayram öncesi daha temiz ve düzenli bir görüntü oluşturulması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay, vatandaşların bayramı daha temiz bir ortamda geçirebilmesi için ekiplerin yoğun mesai harcadığını söyledi. Başkan Orbay, "Kurban Bayramı öncesi ilçemizde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattık. Ekiplerimiz cadde ve sokaklarımızı tazyikli suyla yıkayarak kış aylarından kalan toz ve çamuru temizliyor. Vatandaşlarımızın bayramı daha temiz ve sağlıklı bir ortamda geçirmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. - MUŞ