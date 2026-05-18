Hasköy\'de Dolu Yağışı Caddeleri Beyaza Bürüdü

Muş'un Hasköy ilçesinde etkili olan dolu yağışı, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Misket büyüklüğündeki dolu taneleri cadde ve sokakları kapladı. Dolu yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, bazı bölgelerde kısa süreli su birikintileri oluştu. Yetkililer, bölgede yağışlı havanın etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - MUŞ