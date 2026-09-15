Hatay Antakya\'da ayçiçek tarlası gün batımında fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Hatay'da hasat dönemine hazırlanan ayçiçek tarlaları, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla vatandaşların ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde bulunan ayçiçek tarlası, sarının farklı tonlarının gün batımıyla buluşmasıyla adeta fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Hatay'da tarımsal ürünlerde hasat devam ederken, bazı ürünlerde ise hasat için gün sayılıyor. Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde olgunlaşan ayçiçekleri, gün batımıyla birlikte ortaya çıkan görüntüsüyle yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Özellikle gün batımında ayçiçeklerinin sarı tonlarının gökyüzünün renkleriyle birleşmesi, fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekti. Yol kenarında araçların yoğunlaşmasıyla zaman zaman kuyruk oluşurken, vatandaşların ayçiçekleri arasında fotoğraf çektirmek için adeta yarıştığı anlar dron ile görüntülendi.

"Ayçiçeği tarlasındayız, yoldan geçerken gördük ve çok güzel görünüyorlar"

Yoldan geçerken gördükleri ayçiçek tarlasında fotoğraf çekindiklerini ifade eden Altan Süner, "Ayçiçeği tarlasındayız. Yoldan geçerken gördük ve çok güzeller maşallah. Gün batımına doğru fotoğraf çekmek için bekliyoruz. Yol kenarında araçların hepsi durdu. Biz de görünce fotoğraf çekmek için durduk, manzarası mükemmel" dedi.

"İskenderun'dan gelirken yol kenarına baktığımızda çok güzel bir manzara gördük ve birkaç fotoğraf çekmek için durduk"

İskenderun'dan gelirken günbatımına karşı manzarayı görüp geldiğini söyleyen Serdal Gösteren, "Burası ayçiçeği tarlası ve manzarası mükemmel. İskenderun'dan gelirken yol kenarına baktığımızda çok güzel bir manzara gördük. Birkaç fotoğraf çekmek için durduk, sonra yolumuza devam edeceğiz. Fotoğraflar çok güzel çıktı. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Buradan geçenler durup fotoğraf çektirsinler. Görenlerin hepsi yol kenarında duruyor" şeklinde konuştu.

"Yol üzerindeki araç kuyruğunu görünce biz de gelip fotoğraf çektirdik"

Yol üstündeki araç kuyruğunu görüp geldiğini ifade eden Selin Tuzlu, "Burası ayçiçeği tarlası ve çok hoş görünüyor. Biz de yoldan geçerken gördük ve hemen fotoğraf çektirmek için durduk. Her yeri çok güzel. Herkesin gelip fotoğraf çektirmesi için güzel bir yer. Yol üzerindeki araç kuyruğunu görünce biz de gelip fotoğraf çektirdik. Ayçiçekleri gün batımı olduğu için güneşe sırtlarını dönmüş. Gün batımına karşı fotoğraf çekilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.