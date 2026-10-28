Hatay Büyükşehir Belediyesi Erzin, Dörtyol ve Payas\'ta 6 sahilde temizlik yaptı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Erzin, Dörtyol ve Payas sahillerinde sezon sonu temizlik çalışması gerçekleştirdi.

HBB ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, bölgedeki 6 sahilde araç ve ekipmanlarla kapsamlı temizlik yapıldı.

Kıyı şeridi boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda sahillerde biriken atıklar ve çevre kirliliği temizlenerek alanların daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı.

HBB yetkilileri, sahillerin korunması, çevre temizliğinin sağlanması ve vatandaşların ortak kullanım alanlarının temiz tutulması amacıyla çalışmaların il genelinde devam edeceğini bildirdi.