Hatay\'da ceviz büyüklüğünde dolu, Altınözü ilçe stadyumunu beyaza bürüdü

Hatay'da kısa süreli etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Yağışlı havanın gece boyunca etkili olması beklenirken, beyaza bürünen Altınözü ilçe stadyumunun görüntüsü dikkat çekti.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gün boyu yağışlı hava etkili oldu. Antakya, Altınözü ve Hassa ilçelerinin kırsal mahallelerinde ise akşam saatlerinde bölgesel olarak dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle beyaza bürünen Altınözü ilçe stadyumunun görüntüsü dikkat çekti. Dolu yağışının özellikle Altınkaya Mahallesi'nde etkili olduğu öğrenilirken, vatandaşlar yağan doluyu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bölgedeki yağışın etkisini gece boyunca sürdüreceği öğrenildi.