Hatay'da Dolu Zararı: Kayısı Bahçeleri Etkilendi

20.04.2026 08:54
Hatay'da fındık büyüklüğündeki dolu, kayısı bahçelerinde büyük zarara yol açtı, çiftçiler endişeli.

Hatay'da etkili olan dolu yağışı, Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinde zarara yol açtı. Kayısı bahçesi zarar gören çiftçi Adnan Abay, fındık büyüklüğünde dolu yağdığını belirtti.

Meteoroloji'nin yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağış hafta sonu etkisini sürdürdü. Antakya ilçesine bağlı Demirköprü Mahallesi başta olmak üzere Madenboyu, Apaydın, Avsuyu ve Bohşin mahallelerinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı görüldü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle çevre beyaza bürünürken, özellikle kayısı bahçeleri ve seralarda zarar oluştu. Etkili olan dolu yağışında hasada hazırlanan kayısı bahçesi zarar gören çiftçi Adnan Abay, fındık büyüklüğünde dolu yağdığını ve hasadına gün sayılan kayısının zarar gördüğünü söyledi.

"Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, kayısı bahçesinde meyvelerde lekeler yaptı ve çoğu meyvemiz yere döküldü"

Fındık büyüklüğündeki dolunun kayısı bahçesinde zarara neden olduğunu ifade eden üretici Adnan Abay, "Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi'nde burada kayısı bahçesindeyiz. Bugün saat 15.00 gibi çok şiddetli yağmurla başladı ve sonra bir anda doluya çevirdi. 15 ila 20 dakikalık bir fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Bu bölgelerin çoğuna yağdı. Kayısı bahçesini de vurdu meyvelerde lekeler yaptı. Çoğu meyvemiz de yere döküldü ve zarar ettik. Allah'tan gelene bin şükür. Yapacak bir şey yok. Demirköprü, Madenboyu, Apaydın ve Bohşin mahallelerine kadar bu bölgede bu kısımlarda fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Bu sene böyle bir eşi benzerini görmedik. Bu tarafta bu dolu çok şiddetli yağdı. Kayısı meyvelerimizi de döktü. Bahçemizdeki yüzde 10'luk bir zararımız var ve geri kalanı yere döküldü. Bazı ağaçlarımızın meyvelerinde hepsi leke oldu ve delindi. Bu yılın ikinci dolusuydu. İlk dolu bu kadar şiddetli yağmadı ve onda çok zararımız yok. İlk doluda yüzde 10 ila 20'lik bir zarar varken ikinci doluda ise yüzde 100'lük bir zarara kadar gitti" dedi.

"Korkumuzdan kapıları kapattık, bayağı şiddetli yağdı"

Dolu yağışının şiddetli olduğunu ifade eden Ali Altuntaş, "Bir saat önce bir yağmur başladı ve arkasından parça parça dolu yağdı. Marketin üzerine yağarken ben yıkılacak sandım. Taş gibi bir şeyler düştü. Allah korusun. Araba için korktuk ve bizim oğlan hemen koştu. Allah'tan şükürler olsun dedim. Ondan sonra çocuklar korktu ve onları aşağıya indirdim. Korkumuzdan kapıları kapattık. Bayağı şiddetli ve iyi bir dolu yağdı. Önce ince başladı sonra fındık büyüklüğünde, ceviz kadar değil parça parça dolu yağdı. İncir ağaçlarımın yaprakları hepsi düştü. Dolu yağışı Apaydın, Demirköprü, Madenboyu ve burada komşu mahallelerin hepsine yağdı. Tarım arazilerine zarar veriyor. Ağaçlar, ekili kayısı ağaçları hepsi zarar gördü" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

