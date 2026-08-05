Parktaki ağaçların sökülmesine vatandaşlardan tepki - Son Dakika
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Parktaki ağaçların sökülmesine vatandaşlardan tepki

Parktaki ağaçların sökülmesine vatandaşlardan tepki
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Defne Belediyesi ekiplerinin parktaki 8 çam ağacını taziye evi yapılacağı gerekçesiyle sökmesine depremzede vatandaşlar tepki gösterdi. Mahalle sakinleri yeşil alanların korunmasını ve taziye evinin başka yere yapılmasını istiyor.

Hatay'da taziye evi yapılacağı söylenerek Defne Belediyesi ekiplerince park içerisindeki çam ağaçlarının iş makinesiyle sökülmesine depremzede vatandaşlar tepki gösterdi. Deprem sonrası sosyal ve yeşil alanların eksikliğine dikkat çeken Necla Özdemir, "Depremden çıktık artık yaşamak istiyoruz, her yer gitmiş bari ağaçlara dokunmasınlar" dedi.

Defne ilçesi 474. Sokak üzerinde bulunan yeşil alana taziye evi yapılacağı söylenerek Defne Belediyesi iş makineleri ve ekipleri tarafından 8 çam ağacı söküldü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, ekiplerin ağaçları iş makineleriyle sökmelerinin önüne geçmek amacıyla müdahale ettiler. Sökülen ağaçlar, kamyonlara yüklenerek bölgeden götürüldü. Depremin ardından bölgede sosyal ve yeşil alan sayısının azaldığına dikkat çeken vatandaşlar, Defne Belediyesi'ne seslenerek yapılacağı söylenen taziye evinin başka bir noktaya yapılmasını talep ettiler.

"Biz bir ağaç dikmek için neler yapıyoruz ve şimdi burada katliam yapıyorlar"

Ağaçların sökülmesine tepki gösteren Semira Şah, "Burada çam ağaçları vardı, kocaman kocaman zeytin ağaçlarımızda vardı. Muhtar sabah göndermiş iş makinelerini koparmış ağaçları. Mahalle sakinlerinin haberi olmadan ağaçları sökmüşler. Buraya taziye evi yapılmak isteniyor ama biz istemiyoruz. Bütün komşular karşı sadece ben değilim. Ağaç bir nefestir, nefesimizi kesiyorlar. Biz bir ağaç dikmek için neler yapıyoruz ve şimdi burada katliam yapıyorlar. Burası ağaç doluydu, şu an boş. Bu bir katliamdır, parkımız ve ağaçlarımız bize yeter. Zaten ağaç kalmadı ama biz buraya ağaç dikeceğiz" dedi.

Çocukların parkta vakit geçirerek sosyalleştiğine dikkat çeken anne Necla Özdemir, depremin ardından bölgedeki yeşil alanların yetersizliğine dikkat çekerek "Burada 8 ağaç vardı. Sabah 09.00 sıralarında uyandım ve dışarı çıkıp baktım. Kepçe ağaçları deviriyordu. Eşim aşağıya indi, ben de kayda aldım. Birkaç kişi inene kadar devirdiler ağaçları, biz durduktan sonra ağaçları sökmeyi bıraktılar. Kamyona doldurdular ve bırakıp gittiler. Defne Belediyesi personeli ve belediyeye ait araçlardı. Buraya taziye evi yapılacakmış, biz taziye evi istemiyoruz. Burası park, yeşillik ve şehrimiz depremden etkilenmiş. Çocuklarımız rahat etsin diye konteynerden geldik. Çocuklarım şurada rahat nefes alıyor, oynuyor. Depremden çıktık artık yaşamak istiyoruz, her yer gitmiş bari ağaçlara dokunmasınlar. 8 ağacı koparıp gittiler, biz müdahale etmesek daha keseceklerdi. Ağaçları Defne Belediyesi personeli kopardı" dedi.

Öte yandan Çekmece Mahalle Muhtarı Ali Kaya, proje alanından sökülen ağaçların başka alana taşınacağını ifade ederek taziye evinin vatandaş talebi olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Belediye, Politika, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Parktaki ağaçların sökülmesine vatandaşlardan tepki - Son Dakika

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