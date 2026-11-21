Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan yağışla birlikte taşan Avzer deresi, çevredeki sokakları göle çevirdi ve evlerin bazı bölümleri yıkıldı.

Meteorolojini sarı kodlu Hatay'ın ilçelerinde 2 gündür yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dörtyol ilçesinde etkili olan yağışla birlikte derelerin debisi arttı. Ocaklı Mahallesi'nde bulunan Avzer Deresi'nin taşmasıyla çevrede bulunan Papatya, Doğan ve Enes sokakları başta olmak üzere sokakları su bastı. Suyun bastığı sokaklarda sel sularının çekilmesiyle evleri balçık kapladı ve evlerin bazı bölümleri yıkıldı. Bölgede Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizleme ve taşan dere çevresinde ıslah çalışması başlattı.

Bölgede yağışın etkisini gösterdiğini söyleyen vatandaşlar, sağanağın ardından debisi artan derenin evlerine zarar verdiğini söylediler.