Hatay Reyhanlı\'da göl kenarındaki yılan zarar verilmeden yakalanıp doğaya bırakıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yenişehir gölü kenarında görülen yılan yakalanarak doğaya bırakıldı.

Yenişehir mevkisinde göl kenarında yılan görülmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Yapılan çalışma kapsamında yılan, ekipler tarafından kontrollü şekilde yakalandı.

Herhangi bir zarar verilmeden yakalanan yılan, ekipler tarafından bölgeden güvenli şekilde uzaklaştırıldı.