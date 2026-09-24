Hatay Reyhanlı\'da göl kenarındaki yılan zarar verilmeden yakalanıp doğaya bırakıldı

Hatay Reyhanlı'da göl kenarındaki yılan zarar verilmeden yakalanıp doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yenişehir mevkisinde göl kenarında görülen yılan, ekipler tarafından kontrollü şekilde yakalandı. Zarar verilmeden yakalanan yılan bölgeden güvenli şekilde uzaklaştırılarak doğaya bırakıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yenişehir gölü kenarında görülen yılan yakalanarak doğaya bırakıldı.
Yenişehir mevkisinde göl kenarında yılan görülmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Yapılan çalışma kapsamında yılan, ekipler tarafından kontrollü şekilde yakalandı.
Herhangi bir zarar verilmeden yakalanan yılan, ekipler tarafından bölgeden güvenli şekilde uzaklaştırıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?