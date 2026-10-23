HATSU, İskenderun\'daki Bitişik Yaylası\'na 4 bin metrelik içme suyu hattı inşa etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), İskenderun ilçesindeki Bitişik Yaylası'nda içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla 4 bin metre uzunluğunda yeni su hattı inşa etti.

Bölgede açılan yeni sondaj kuyusundan elde edilen suyun mevcut depoya ulaştırılması için yapılan hattın tamamlandığı bildirildi. Sistemin gerekli işlemlerin ardından devreye alınmasıyla yayladaki su sorununun çözülmesi hedefleniyor.

HATSU ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla bölgenin içme suyu kapasitesinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Bitişik Yaylası Muhtarı Ali Kılınç, çalışmalardan dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir ve emeği geçen personele teşekkür etti.