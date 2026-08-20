AKB ve İLBANK’tan HATSU’nun GES projesine destek - Son Dakika
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AKB ve İLBANK’tan HATSU’nun GES projesine destek

AKB ve İLBANK’tan HATSU’nun GES projesine destek
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Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HATSU'nun yürüttüğü Güneş Enerji Santrali projesi için Asya Kalkınma Bankası ve İLBANK heyetleri saha incelemeleri yaptı. Projeyle HATSU'nun enerji ihtiyacının yüzde 70'inin karşılanması ve Hassa, Kumlu, Erzin'de toplam 80 MW kurulu güç hedefleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) tarafından yürütülen Güneş Enerji Santrali (GES) projesine Asya Kalkınma Bankası (AKB) ve İLBANK heyetlerinden destek geldi.

HBB ve HATSU yöneticileri tarafından AKB Türkiye'deki enerji portföyünden sorumlu Baş Enerji Uzmanı ve Misyon Lideri Adnan Tareen ile beraberindeki heyet ve İLBANK yetkililerine, GES yatırımlarının teknik detayları, proje sahaları, kurulu güçleri ve enerji üretim hedefleri hakkında sunum gerçekleştirildi.

HATSU'nun enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'inin karşılanmasının hedeflendiği proje kapsamında Hassa'da 40 MW, Kumlu'da 20 MW ve Erzin'de 20 MW olmak üzere toplam 80 MW kurulu güce ulaşılması planlanıyor.

Teknik sunumun ardından AKB ve İLBANK heyetleri, Kumlu ve Hassa ilçelerinde belirlenen proje sahalarında incelemelerde bulunarak HATSU yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heyetler, HATSU'nun enerji maliyetlerinin azaltılması ve enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması açısından önem taşıyan projeye destek vereceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre AKB ve İLBANK’tan HATSU’nun GES projesine destek - Son Dakika

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