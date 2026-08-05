Havalandırma Arızası 4 Bin Tavuğu Telef Ettirdi - Son Dakika
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Havalandırma Arızası 4 Bin Tavuğu Telef Ettirdi

Havalandırma Arızası 4 Bin Tavuğu Telef Ettirdi
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Mudurnu'da tavuk kümesindeki elektrik arızası nedeniyle 4 bin tavuk havasızlıktan telef oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tavuk kümesinde elektrik panosunun arızalanması sonucu havalandırma sistemi devre dışı kalınca yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu.

Olay, 29 Temmuz'da Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'ya ait tavuk kümesinin elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaşandı. Meydana gelen arıza sebebiyle kümesin havalandırma sistemi tamamen durdu.

Sistemin devre dışı kalmasıyla birlikte kümesin içindeki hava sirkülasyonu kesildi. İçerideki oksijenin hızla tükenmesi ve oluşan olumsuz şartlar nedeniyle kümeste bulunan yaklaşık 4 bin tavuk havasızlıktan telef oldu. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu olay sonrası durum ilgili mercilere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen yetkililer, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Mudurnu, Çevre, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Çevre Havalandırma Arızası 4 Bin Tavuğu Telef Ettirdi - Son Dakika

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