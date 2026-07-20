Havran\'da keklikler doğal yaşam alanlarına bırakıldı

Havran' da, doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi amacıyla düzenlenen Keklik Salım Programı kapsamında keklikler doğal ortamlarına salındı. Programa ilçe protokolü de katıldı.

Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Havran'da düzenlenen Keklik Salım Programı gerçekleştirildi.

Programa Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Burak Yeşiltaş ve ilçe protokolü katıldı. Etkinlik kapsamında, doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi amacıyla yetiştirilen keklikler doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Doğal dengenin korunmasına katkı sağlamayı amaçlayan programda, yaban hayatının desteklenmesi ve doğal türlerin yaşam alanlarında sürdürülebilir şekilde varlıklarını devam ettirmelerinin önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaların ilgili kurumların iş birliğiyle sürdürüldüğünü belirtti. - BALIKESİR